Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi
1 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
'ın Kerkük
kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
(İHA)
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