Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi
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Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi.

Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Kerkük, Irak, Güncel
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