Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı

19.08.2022 23:18
Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda bir yüksek gerilim hattının tahrip edildiği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda bir yüksek gerilim hattının tahrip edildiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, teröristlerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.

Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü DEAŞ Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı - Son Dakika
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