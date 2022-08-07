Kerkük'te DEAŞ saldırısında 2 çiftçi yaralandı - Son Dakika
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Kerkük'te DEAŞ saldırısında 2 çiftçi yaralandı

07.08.2022 22:33
Kerkük'te DEAŞ saldırısında 2 çiftçi yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda iki çiftçinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda iki çiftçinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınında iki çiftçinin araçları ile geçtikleri sırada silahlı saldırıya uğradıklarını söyledi.

Nuri, DEAŞ mensuplarının yol güzergahında pusu kurduklarını ve açtıkları ateş sonucu çiftçilerin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavisi için civar hastanelere kaldırıldıklarını ifade eden Nuri, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

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