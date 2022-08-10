Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda iki Irak askeri yaralandı - Son Dakika

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