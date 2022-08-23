Kerkük'te 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

23.08.2022 23:26
Kerkük'te 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kerkük polisinin kentin kuzeyinde bir gıda deposuna baskın düzenlediğini söyledi.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskında 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Nuri, son 24 saatte düzenlenen baskınlarda Kerkük'te 100 milyonun üzerinde uyuşturucu hap yakalandığını aktardı.

Nuri, "Kerkük'te son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Kentte uyuşturucu kaçakçılığı her geçen gün artmakta. Buna engel olmak için tüm olanaklarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi.

Yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer kentlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaşan Nuri, baskınların devam edeceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda bir polis ve köy muhtarı hayatını kaybetti DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda bir polis ve köy muhtarı hayatını kaybetti Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kerkük'te 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement