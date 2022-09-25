Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

25.09.2022 20:04
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük ve Diyala kentleri arasında varlık gösteren terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 3 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük ve Diyala kentleri arasında varlık gösteren terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 3 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük-Diyala arasındaki dağlık Hamrin bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda teröristlere ait 3 sığınağın imha edildiği, çok sayıda yaşam malzemesi ve silah ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristlerin bu bölgeden güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat alındığına işaret edilen açıklamada operasyonun genişletilerek süreceği vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıla yakın zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

YORUMLAR
500
Irak'ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak Irak'ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak İranlı Mahsa Emini'nin ölümü, Erbil'de protesto edildi İranlı Mahsa Emini'nin ölümü, Erbil'de protesto edildi
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:31 Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 20:04:36. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement