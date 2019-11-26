Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı
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Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı, System.String[]

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyi ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında başlatılan operasyonun 3 gün sürmesinin planlandığını söyledi.

Harbiye, operasyona Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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