Irak'ın Kut kentinde Sadr'a meydan okuyan protestoculardan 'Grev' ilanı - Son Dakika
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Irak'ın Kut kentinde Sadr'a meydan okuyan protestoculardan 'Grev' ilanı

13 dakika önce

Irak'ın Kut kentindeki protestocuların Sadr yanlısı "Mavi Şapkalılar" grubuna meydan okuyarak grevi devam ettirdiği bildirildi.

Irak'ın Kut kentinde Sadr'a meydan okuyan protestoculardan 'Grev' ilanı, System.String[]

Irak'ın Kut kentindeki protestocuların Sadr yanlısı "Mavi Şapkalılar" grubuna meydan okuyarak grevi devam ettirdiği bildirildi.


Özellikle devlet kurumlarının kapatılmasına karşı çıkan Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'a bağlı "Mavi Şapkalılar" grubuna meydan okuyan protestocular, yaptıkları açıklamada, kentteki hizmet, eğitim ve sağlık kurumları dışındaki bütün devlet kurumlarında genel grevin devam edeceğini vurguladı. İsteklerinin yerine getirilmesi için grevin bir baskı yöntemi oluşturduğu aktarılan açıklamada, barışçıl protestoların, kamu ve özel mallara zarar vermeden devam edeceği belirtildi. - ERBİL

Mukteda Sadr, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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