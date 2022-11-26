Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüsü yürek yaktı: Her şeye hazırım - Son Dakika
Üye Girişi

Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüsü yürek yaktı: Her şeye hazırım

26.11.2022 14:07

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı şehit düşen 3 askerden Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) ilk mezunlarından olduğu öğrenilirken roketli saldırısı öncesinde çekilen son videosu ise yürek dağladı. Görüntülerde tek tek teçhizatlarını gösteren Öztürkmen'in, "Artık her şeye hazırım" dediği duyuluyor.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda dün Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu.

VASİYET ETTİĞİ YERDE DEFNEDİLECEK

İstanbul'un Üsküdar semtinde yaşayan şehidin ailesi bir süre şehit Öztürkmen'in defin edileceği yeri belirlemede kararsız kaldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinin yanı sıra, ilçeye bağlı şehidin doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi ile ailenin yaşadığı İstanbul Üsküdar arasında karar vermekte zorlanan aile, şehidin ortaya çıkan vasiyeti ile kararını kesinleştirdi. Şehit Öztürkmen'in vasiyetinde köyüne defin edilmesini istediği öğrenildi.

Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüleri kahretti! Teçzihatlarını gösterip 'Her şeye hazırım' diyor

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NİN İLK ŞEHİTLERİNDEN OLDU

Şehidin Nizip İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi Taziye evi ve şehidin babasının Dazhüyük Mahallesinde bulunan evine dev Türk bayrakları asıldı. Dazhüyük ve Eyüp Sultan mahalleri de Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin daha önce Harp okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.

Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüleri kahretti! Teçzihatlarını gösterip 'Her şeye hazırım' diyor

SON VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehidin roket saldırısından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Öztürkmen'in son görüntülerinde elindeki silahın uzuvlarını anlattığı ve "Her şeye hazırım" dediği duyuluyor. Söz konusu video sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcısı görüntüleri paylaşıp şehide rahmet diledi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Pençe-Kilit Operasyonu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüsü yürek yaktı: Her şeye hazırım - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüsü yürek yaktı: Her şeye hazırım
13:38 Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatından dikkat çeken açıklama: Hasta yatağındayken imza alındı
13:22 Merakla bekleniyordu! EYT'de 1999'dan önce stajyerlik ve çıraklık yapanlara kapılar kapandı
12:19 Diyarbakır'da otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var
12:17 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çarpıcı İBB açıklaması: İşe alınan 1688 kişinin terör örgütüyle bağlantısı belirlendi
11:25 İl Sağlık Müdürlüğünden sahte doktor açıklaması: Rolünü sadece seyirci olarak oynamıştır
11:13 Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst: Keşke şu anda Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı
10:48 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde takılan paraları zor saydılar
10:47 Çakmak gazı doldururken yaşanan patlama kameraya yansıdı
10:33 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vahşet sonrası öz eleştiri yaptı: Eksiklerimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 14:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüsü yürek yaktı: Her şeye hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement