Şehidin hain saldırı öncesi çekilen son görüntüsü yürek yaktı: Her şeye hazırım

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda dün Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu.

VASİYET ETTİĞİ YERDE DEFNEDİLECEK

İstanbul'un Üsküdar semtinde yaşayan şehidin ailesi bir süre şehit Öztürkmen'in defin edileceği yeri belirlemede kararsız kaldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinin yanı sıra, ilçeye bağlı şehidin doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi ile ailenin yaşadığı İstanbul Üsküdar arasında karar vermekte zorlanan aile, şehidin ortaya çıkan vasiyeti ile kararını kesinleştirdi. Şehit Öztürkmen'in vasiyetinde köyüne defin edilmesini istediği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NİN İLK ŞEHİTLERİNDEN OLDU

Şehidin Nizip İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi Taziye evi ve şehidin babasının Dazhüyük Mahallesinde bulunan evine dev Türk bayrakları asıldı. Dazhüyük ve Eyüp Sultan mahalleri de Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin daha önce Harp okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.

SON VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehidin roket saldırısından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Öztürkmen'in son görüntülerinde elindeki silahın uzuvlarını anlattığı ve "Her şeye hazırım" dediği duyuluyor. Söz konusu video sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcısı görüntüleri paylaşıp şehide rahmet diledi.