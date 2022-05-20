Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü! - Son Dakika
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Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!

20.05.2022 23:21

Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayınladığı başsağlığı mesajında " Şehidimiz için Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başarı ile icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Metina'daki operasyon bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş Tunahan Erbaşı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uzman çavuş Erbaşı'nın şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MilIi Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son Dakika: Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit oldu

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTIRILDI

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın (25) babası Salih Erbaşı'nın Ağaçören ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi. Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Erbaşı'nın 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Son Dakika: Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit oldu
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Son Dakika Güncel Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü! - Son Dakika


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