Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:48 Kaynak: DHA
Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!
Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Senden Toz Zerresi Kadar Korkarsam Namerdim
Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı