Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı

Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:48 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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