"Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
"Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
16 uçağının pistten kalkışı F-16 uçağının havadan görünümü Savaş uçağının hedefi etkisiz hale getirmesi MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
F-16 uçağının pistten kalkışı
F-16 uçağının havadan görünümü
Savaş uçağının hedefi etkisiz hale getirmesi MSB: " Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
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31.05.2020 05:00:47. #1.13#
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