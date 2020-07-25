Irak'ın kuzeyinde 1 adet uzaktan kumandalı EYP imha edildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 1 adet uzaktan kumandalı EYP imha edildi

Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP'leri imha etmeye devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:03

Kaynak: İHA

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