Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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