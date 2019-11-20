Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı kapsamında 10 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı kapsamında 10 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FLAŞ
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye bize yeni bir operasyon başlatmayacağını söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı Üniversite öğrencisi Güleda'yı öldüren katil sevgilisinin mesajları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 15:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]