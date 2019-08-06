Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 7 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:06 Kaynak: DHA
7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 7 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e ulaştığını bildirdi.
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