Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 7 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 7 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e ulaştığını bildirdi.


Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:02 Kaynak: DHA
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