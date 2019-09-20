Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'de Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Eylül
'de Irak
kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
adresinden yapılan açıklamada, "TSK
ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" denildi.
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