Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'de Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'de Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" denildi.


Eylül, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 20 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 17:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]