Irak'ın kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son bir hafta da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 51 olduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu."