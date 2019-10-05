Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 17 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu.

Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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