Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
- Kaynak: AA
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