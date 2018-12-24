Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 2 Günde 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 2 Günde 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

2 saat önce

TÜRK savaş uçaklarının, son 2 günde Irak'ın kuzey bölgesine düzenlediği hava harekatında toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 2 Günde 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
TÜRK savaş uçaklarının, son 2 günde Irak'ın kuzey bölgesine düzenlediği hava harekatında toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonları kararlılıkla sürüyor. Türk savaş uçakları 22-23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bomba yağdırdı. Uçaklar Kandil, Hakurk, Metina ve Zap bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınağı imha etti. Operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:04 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

Kanada'da Evsizlere Pizza Dağıtan Türk Gönüllere Taht Kurdu! Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:22:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 2 Günde 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]