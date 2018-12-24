Irak'ın Kuzeyinde 2 Günde 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2 saat önce
TÜRK savaş uçaklarının, son 2 günde Irak'ın kuzey bölgesine düzenlediği hava harekatında toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRK savaş uçaklarının, son 2 günde Irak
'ın kuzey bölgesine düzenlediği hava harekatında toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
), terör örgütü PKK
'ya yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonları kararlılıkla sürüyor. Türk savaş uçakları 22-23 Aralık
tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bomba yağdırdı. Uçaklar Kandil
, Hakurk
, Metina
ve Zap bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınağı imha etti. Operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:04 Kaynak: DHA
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