Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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