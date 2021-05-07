Son dakika... MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile "terör inlerine" girilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu kaydedildi.