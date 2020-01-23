Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:52 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.
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