Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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