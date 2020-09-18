Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)