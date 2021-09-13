Son dakika haber! MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar

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