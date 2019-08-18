Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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