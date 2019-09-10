Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 Kaynak: DHA
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