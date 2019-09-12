Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
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