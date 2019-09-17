Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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