Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

4 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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