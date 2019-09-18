Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
35 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Zap bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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