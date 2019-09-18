Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

35 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Zap bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi
PKK ile ÖSO arasında çatışma: Sızma girişimi püskürtüldü Teröristler, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için caddeleri sacla kaplamaya başladı Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]