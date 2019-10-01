Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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