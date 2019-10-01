Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.