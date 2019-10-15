Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:19 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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