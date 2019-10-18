Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı