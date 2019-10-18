Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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