Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:56 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen teröristler için hava destekli operasyon düzenlendi.
PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor.
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