Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
27 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:20
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