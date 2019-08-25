Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
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Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

27 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Irak, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:20 
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