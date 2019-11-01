Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Barış Pınarı Parekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 askerimiz şehit düştü, 6 askerimiz yaralandı 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika: Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı! Bakanlık fotoğrafları paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]