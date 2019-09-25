Irak'ın kuzeyinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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