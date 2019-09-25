Irak'ın kuzeyinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıkalamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.

(İHA)