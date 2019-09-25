Irak'ın kuzeyinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıkalamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.
(İHA)
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