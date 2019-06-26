Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:03 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK
tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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