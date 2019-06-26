Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:03 Kaynak: AA
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