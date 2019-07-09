Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
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