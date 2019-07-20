Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Metina, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]