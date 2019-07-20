Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:52
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