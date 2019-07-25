Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

12 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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