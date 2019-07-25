Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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