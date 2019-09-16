Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
50 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK
'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığında Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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