Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

50 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığında Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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