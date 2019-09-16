Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

38 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Irak, TSK, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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