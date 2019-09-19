Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:19 Kaynak: DHA
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