Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:27 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
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