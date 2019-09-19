Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

57 dakika önce

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 17:49:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]