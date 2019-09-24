Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:22 Kaynak: DHA
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